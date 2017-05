BELOTTI, CONCLUSO INCONTRO MILAN-TORO

10 maggio 2017

E' terminato a Casa Milan l'incontro tra Gianluca Petrachi, ds del Torino, e la dirigenza rossonera. Nel meeting, durato circa un'ora e mezza, sarebbe stato fatto anche un sondaggio per Belotti. Nel vertice sono stati fatti i nomi di Kucka e Poli in orbita granata e quelli di Zappacosta e Baselli in chiave rossonera.