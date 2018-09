BECKHAM, PAZZA IDEA ZIDANE

24/09/2018

David Beckham sogna in grande per la sua Inter Miami. La squadra di proprietà dell'inglese debutterà nella Mls solo nel 2020, ma l'ex Spice Boy si è già messo al lavoro per un grande colpo: Zinedine Zidane. Stando a quanto riporta il "Mirror", ci sarebbe già stato un primo contatto fra i due ex compagni al Real Madrid, anche se Zizou preferirebbe rimanere in Europa (c'è l'ipotesi Manchester United in caso di esonero di Mourinho). Beckham però ci proverà fino all'ultimo sostiene il giornale inglese.