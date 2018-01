BBC: "OFFERTA DELL'INTER PER IL PRESTITO DI STURRIDGE"

23 gennaio 2018

Avanza la trattativa per Daniel Sturridge all'Inter. Come riporta la BBC, la società nerazzurra ha recapitato al Liverpool un'offerta per il prestito oneroso dell'attaccante inglese, con diritto di riscatto. Accordo trovato con il giocatore, si discute della cifra del riscatto, che il Liverpool fisserebbe attorno ai 25 milioni.