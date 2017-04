BAYERN, UFFICIALE: RISCATTATO COMAN

27 aprile 2017

Il Bayern Monaco ha riscattato dalla Juventus, Kingsley Coman. Lo annuncia la società bavarese, attraverso il sito ufficiale. È stata esercitata l'opzione di riscatto, in scadenza alla fine di aprile. L'avventura dell'attaccante francese al Bayern Monaco è iniziata ad agosto 2015, in prestito: "Un giocatore molto importante per il futuro - ha dichiarato, sul sito della societa' tedesca, l'amministratore delegato, Karl-Heinz Rumenigge - siamo sicuri che nei prossimi anni contribuirà alla nostra crescita".