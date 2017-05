BAYERN, SIRENE INGLESI PER COMAN

2 maggio 2017

Kingsley Coman ha vissuto una stagione di alti e bassi al Bayern Monaco: Robben e Ribery gli hanno spesso tolto spazio e non è esclusa la partenza dell'ex Juve a fine stagione. Il giocatore francese piace molto al Manchester City di Guardiola ma per strapparlo ai bavaresi, cui è legato fino al 2020, servono non meno di 30 milioni.