BAYERN, RUMMENIGGE: "RISCATTEREMO COMAN"

19 gennaio 2017

Entro tre mesi Kingsley Coman sarà al 100% un giocatore del Bayern Monaco, in cambio di 21 milioni di euro da versare alla Juve. Parola di Rummenigge, che nel corso di un'intervista alla Bild (sarà pubblicata domani) conferma che i tedeschi riscatteranno il francese, arrivato nell'estate 2015 in prestito oneroso dalla Juventus. "Dobbiamo far valere l'opzione entro la fine di aprile - spiega l'ad dei bavaresi -. Anche se ha avuto vari infortuni, ad oggi abbiamo l'idea di esercitare il nostro diritto".