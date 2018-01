BAYERN, RUMMENIGGE: "GORETZKA HA RIFIUTATO TANTI TOP CLUB PER NOI"

19 gennaio 2018

L'amministratore delegato del Bayern Monaco Karl-Heinze Rummenigge ha parlato a margine della firma di Leon Goretzka: "Siamo molto felici che uno dei giovani tedeschi più interessanti abbia deciso di rifiutare la corte dei migliori club esteri per firmare con noi. In questo modo abbiamo accertato che il giocatore non lascerà la Bundesliga nei prossimi anni".