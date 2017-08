BAYERN: RENATO SANCHES HA CHIESTO DI NON ESSERE CONVOCATO

26 agosto 2017

Resta ancora un mistero su quale sarà la sua prossima destinazione, ma appare certo che l'avventura di Renato Sanches al Bayern è ormai ai titoli di coda. "E' stato lui a chiedere di non essere convocato, vuole riflettere sul proprio futuro. Questo è il motivo per il quale non figura in squadra" ha spiegato il nuovo ds del club bavarese, Hasan Salihamidzic, ai microfoni di 'Sky Germania'.