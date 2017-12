BAYERN, PRESO WAGNER

21 dicembre 2017

Il Bayern Monaco ha trovato il vice Lewandowski: Sandro Wagner. È ufficiale il passaggio dell'attaccante classe 1987 dall'Hoffenheim fino al 2020. "Sono davvero felice. Oggi per me finisce un lungo viaggio perchè torno a casa nel mio club, nella mia terra natale. Sono molto felice che tutto abbia funzionato. Il Bayern è il miglior club in Germania e uno dei migliori al mondo. Quando è arrivata l'offerta, non ho dovuto pensarci due volte", le prime parole del tedesco.