BAYERN MONACO, TENTATIVO PER HAZARD

25/09/2018

Franck Ribery e Arjen Robben ormai hanno una certa età. Perciò il Bayern Monaco cerca un esterno offensivo all'altezza del francese e dell'olandese. E lo ha individuato in Eden Hazard, che negli ultimi giorni ha avviato le trattative per il rinnovo del contratto con il Chelsea. I bavaresi faranno un disperato tentativo per far cambiare idea al belga, fresco di inserimento nella Top11 del The Best Fifa.