BAYERN MONACO, MÜLLER: "UNA NUOVA SFIDA POTREBBE INTERESSARMI"

3 giugno 2018

Intervistato dal Welt Am Sonntag, Thomas Müller ha aperto alla possibilità di dire addio al Bayern Monaco: "Di base, sarebbe molto difficile per me lasciare il Bayern. E non è un qualcosa che ho in mente di fare in questo momento. Ma se la situazione dovesse cambiare, può succedere di tutto. Una nuova sfida potrebbe essere interessante e intrigante".