BAYERN MONACO, HOENESS: "NON COMPREREMO IL SOSTITUTO DI COMAN"

27/08/2018

"Non possiamo comprare un giocatore per soli tre mesi". Queste le parole di Ulli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, che hai microfoni di Sky Deutschland ha chiuso a qualsiasi arrivo per sostituire l'infortunato Coman. Nelle scorse ore, dalla Francia, era rimbalzata l'indiscrezione di un possibile futuro bavarese per Draxler, proposto dal Psg dopo il ko dell'ex Juventus.