BAYERN, JAMES PUO' TORNARE AL REAL

18/09/2018

Dopo due anni potrebbe concludersi l'avventura di James Rodriguez al Bayern Monaco. Stando a Kicker, il club tedesco potrebbe non riscattare il giocatore (42 mln di euro) e in estate potrebbe tornare clamorosamente al Real Madrid. Il calciatore del resto vorrebbe lasciare la Bundes per tornare a dimostrare le sue qualità in Liga.