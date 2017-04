BAYERN, IL REAL SU THIAGO ALCANTARA

2 aprile 2017

Tutte le big del calcio europeo piombano si Thiago Alcantara: il centrocampista del Bayern Monaco piace alla sua ex squadra, il Bracellona, ma anche al City di Guardiola che lo conosce bene e persino al Real Madrid. Secondo Ok Diario, i merengues starebbero seriamente pensando di fare un'offerta ai bavaresi per lo spagnolo classe 1991.