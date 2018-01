BAYERN: HEYNCKES "VIDAL NON SI MUOVE"

6 gennaio 2018

L'allenatore del Bayern Monaco Jupp Heynckes ha dichiarato che non c'è stato alcun contatto tra il club tedesco e il Chelsea per Arturo Vidal e che il centrocampista cileno non sarà ceduto durante la finestra di mercato di gennaio. Rispondendo alle indiscrezioni di stampa su un possibile trasferimento di Vidal ai Blues, Heynckes le ha definite "pura speculazione". "Certo, non c'è stato alcun contatto tra i club", ha detto Heynckes in una conferenza stampa presso la Aspire Zone di Doha, dove i leader della Bundesliga stanno effettuando la preparazione durante la sosta invernale. "Arturo Vidal è molto motivato, è un giocatore di punta e abbiamo bisogno di lui al suo meglio se il Bayern vuole giocare bene", ha detto il tecnico tedesco. "Non venderemo alcun giocatore nella finestra di mercato", ha concluso Heynckes.