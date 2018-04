Bayern, Goetze diventa Joker su Instagram

4 febbraio 2016

Mario Goetze è fuori per infortunio da ottobre, da poco è tornato in gruppo anche se per rivederlo giocare nel Bayern Monaco dovrà passare ancora un po' di tempo. Il centrocampista tedesco può essere il vero jolly di questo finale di stagione impegnativo per i bavaresi, forse proprio per questo si è divertito a truccarsi da Joker (nella versione resa celebre da Heath Ledger), il nemico di Batman, e poi ha postato il risultato su Instagram: è uguale!