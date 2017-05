BAYERN-BADSTUBER, ADDIO

12 maggio 2017

Holger Badstuber non sarà più un giocatore del Bayern Monaco a partire dal 30 giugno 2017, quando arriverà a scadenza il suo contratto. Ad annunciarlo è stato lo stesso club tedesco con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale. Da gennaio Badstuber, che è arrivato in Baviera nel 2002 a soli 13 anni, è in prestito allo Schalke 04.