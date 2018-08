BAYERN, ANCHE DYBALA NEL MIRINO

21/08/2018

Il Bayern Monaco starebbe già pensando alla prossima stagione, tanto che avrebbe messo in programma un grosso colpo in attacco. L'obiettivo numero uno è Antoine Griezmann dell'Atletico Madrid. L'attaccante francese ha però una clausola rescissoria da 200 milioni di euro. Forse troppo anche per i bavaresi, che potrebbero così virare sulo juventino Paulo Dybala. Lo scrive Bild.