BAYERN: ANCELOTTI "VORREI APRIRE UN CICLO"

27 febbraio 2017

Al Bayern vorrei aprire un ciclo". Così Carlo Ancelotti, il tecnico della squadra bavarese che sta dominando il campionato tedesco ed è favorita per la vittoria in Champions. Ai microfoni di 'radio anch'io sport', Ancelotti ha detto "A Monaco sto molto bene, questa squadra è molto amata, c'e' un grande affetto in Baviera. Il club è gestito da grandi ex calciatori, con una conoscenza del calcio anche superire a molte altre parti. Mi piacerebbe aprire un ciclo ma so anche che è difficile, perché la vita di noi allenatori è appesa ai risultati, e questi non sempre si possono controllare".