BAYER LEVERKUSEN: KORKUT IN PANCHINA

6 marzo 2017

Il Bayer Leverkusen ha già trovato il sostituto di Roger Schmidt, esonerato ieri dopo la debacle in campionato (6-2) contro il Borussia Dortmund: si tratta del turco Tayfun Korkut, ex giocatore di Real Sociedad e Espanyol e che ha già allenato nel campionato tedesco (Hannover 96 e Kaiserslautern, da cui si è dimesso a dicembre). Per lui contratto sino a fine stagione.