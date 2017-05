BASELLI E ZAPPACOSTA, SI TRATTA IL RINNOVO

9 maggio 2017

A Torino è tempo di rinnovi. In particolare, i dirigenti granata sono concentrati sulle situazioni di Daniele Baselli e Davide Zappacosta. I due ex Atalanta sono considerati due colonne per il futuro del club e l'intenzione è quella di blindarli fino al 2021. Per questo sono già iniziati i colloqui per cercare un'intesa sul prolungamento.