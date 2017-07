Bartomeu: "Neymar comincia la stagione col Barcellona"

23 luglio 2017

I due gol alla Juventus. I 222 milioni della clausola. E le voci che si rincorrono, ogni ora. Fra Neymar, il Barcellona e il Paris St Germain ci sta tutto, e di più. Le ultime. Vertice a New York fra i dirigenti blaugrana e il papà-procuratore di Neymar per discutere l'immediato futuro del campione. L'emittente Espn, che dal Brasile fa sapere -loro ne sono sicuri- che il Psg pagherà la clausola e che Neymar andrà in Francia. Poi le parole del presidente catalano, Bartomeu: "Neymar comincerà la stagione con la maglia del Barcellona". E Piquè che lo blinda sui social e twitta un emblematico: "Resta qui".



L'epilogo non è ipotizzabile, quanto ai tempi si presume non siano troppo lungi per la scelta finale. Il padrone del Psg, lo sceicco Al-Khelaifi, insegue questo "colpo" che raddoppierebbe la quota dei più grandi affari di mercato della storia del calcio, quando ci si stupiva dei 100 milioni per Bale, dei 90 e passa per Higuain e Pogba.

Oggi, per restare in tema Psg, c'è il Manchester che per avere Verratti sarebbe disposto a pagare 78 milioni di euro. Quel Verratti sul quale il Barcellona da tempo lavora, fin qui senza successo. Ma fino a quando?



Neymar intanto gioca e segna ed è felice del Barcellona. Dalla faccenda ha tutto (e tantissimo) da guadagnare. Il tecnico blaugrana Valverde ha detto: "Io spero che lui resti qui". E quei 222 milioni?