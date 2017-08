BARI, ROMIZI CEDUTO AL VICENZA

5 agosto 2017

Due operazione in uscita per il Bari: il club pugliese ha ceduto al Vicenza il mediano Marco Romizi (a titolo definitivo) e il difensore Nicola Turi (in prestito, riservandosi il diritto di contro riscatto). Romizi, bandiera biancorossa, ha giocato nel Bari nelle ultime sei stagioni, collezionando in B 146 presenze e 4 reti