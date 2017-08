BARI, PRESO LIBOR KOZAK

29 agosto 2017

Torna in Italia Libor Kozak. L'attaccante ceco, classe 1989, aveva giocato in Italia dal 2008 al 2013 tra Lazio e Brescia. Poi nel 2013 la cessione all'Aston Villa per 8 milioni. Da lì un calvario di infortuni: solo 20 presenze in quattro stagioni. Ora riparte dal Bari, che lo ha ingaggiato con un contratto annuale.