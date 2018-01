BARI, PRESO EMPEREUR

12 gennaio 2018

Il Bari ha letteralmente rivoluzionato la difesa nel mercato di riparazione: in queste ore il ds Sogliano ufficializzerà l'arrivo, in prestito con diritto di riscatto dal Foggia, del marcatore brasiliano Alan Empereur, che si aggiunge all'ingaggio dei centrali Diakité (in autunno) e Oikonomou, oltre al terzino Balkovec. Sul fronte uscite è stato ceduto al Foggia il centrale Tonucci, mentre nella retroguardia sono in partenza il giovane Capradossi (vicino all'Avellino), Fiamozzi (corteggiato dal Parma) e Scalera (andra' all'Andria). A centrocampo i pugliesi seguono l'albanese Memushaj del Benevento