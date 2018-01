BARI, MARTINHO ALL'ASCOLI

7 gennaio 2018

Il Bari sta per concludere la cessione dell'esterno Raphael Martinho all'Ascoli. Il brasiliano e' stato autorizzato a svolgere, fin da oggi, la preparazione con la societa' marchigiana. Nelle prossime ore sara' completato l'iter del trasferimento. Martinho in questa stagione del Bari era fuori dalla lista dei tesserati utilizzabili in campionato.