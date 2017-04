BARI, IDEA PIPPO INZAGHI PER LA PANCHINA

25 aprile 2017

La panchina di Stefano Colantuono al Bari è in bilico, così come la possibilità di accedere ai playoff. E si susseguono le voci di un possibile cambio in vista della prossima stagione. Secondo Il Corriere del Mezzogiorno, la società pugliese starebbe seriamente pensando di affidare la guida tecnica a Filippo Inzaghi, appena promosso in Serie B con il suo Venezia.