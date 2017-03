BARI, FEDELE: "FIRMEREI PER RIMANERE"

13 marzo 2017

"Sono disposto a restare, fimerei anche oggi per rimanere al Bari": parole chiare quelle pronunciate in conferenza stampa da Matteo Fedele e riportate da TuttoBari.com. Il centrocampista classe 1994 e di origine svizzera è in prestito dal Carpi, che ne detiene il cartellino. In questa stagione di Serie B Fedele ha collezionato 23 presenze tre reti.