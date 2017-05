BARI: DE ZERBI O BUCCHI

22 maggio 2017

Ci sono Roberto De Zerbi e Cristian Bucchi in pole per la panchina del Bari. Ma anche Massimo Oddo e Beppe Iachini sono sul taccuino del ds Sean Sogliano che ha avviato i lavori per scegliere i successori di Stefano Colantuono. Con De Zerbi, che ha fatto bene a Foggia prima di approdare al Palermo, ci sarebbero stati gia' contatti e il tecnico avrebbe gia' espresso il suo gradimento ad allenare il Bari: resta da definire lo svincolo dal club rosanero (al quale e' legato da un altro anno di contratto) e un progetto calibrato su giovani di qualita'. Anche Bucchi, ora sulla panchina del Perugia, e' seguito da tempo da Sogliano ma per approfondire i contatti bisognera' attendere l'esito dai play off della squadra umbra. Sia De Zerbi che Bucchi prediligono come modulo il 4-3-3. Quello che emerge e' che viene ricercato il profilo di un allenatore in grado di far vivere alla piazza biancorossa una stagione di alto livello in B, dopo la delusione di quest'anno. I contratti con i due tecnici della stagione appena terminata, Roberto Stellone e Stefano Colantuono, invece si concluderanno il 30 giugno (erano previste clausole per il rinnovo in caso di play off o promozione).(