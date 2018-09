BARI, DE LAURENTIIS: "SQUADRA AL COMPLETO"

13/09/2018

Il Bari è pronto per affrontare il campionato di Serie D nel girone I. Dal punto di vista della rosa non manca nessuno. "La squadra è completa", ha detto infatti Luigi De Laurentiis. Il presidente ha comunque precisato che "stiamo valutando altri giocatori che potranno essere con noi in un progetto futuro, a meno di sorprese".