BARCELLONA: VIDAL E' GIA' UN PROBLEMA

16/09/2018

Arrivato a Barcellona ad agosto, l'avventura di Vidal in Catalogna non è ancora decollata. Secondo quanto riferito da As, il cileno sarebbe addirittura già un "problema" per i blaugrana. E non è escluso che il centrocampista - inseguito a lungo dall'Inter nell'ultimo mercato - possa presto cambiare nuovamente casacca.