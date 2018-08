BARCELLONA, VALVERDE: "RAFINHA RESTA"

17/08/2018

L'allenatore del Barcellona Ernesto Valverde ha presentato così in conferenza stampa l'esordio di domani in campionato contro l'Alaves: "Mi aspetto una partita simile a quella dello scorso anno. L'Alaves fa sempre delle buone prove al Camp Nou, è una squadra tosta. Mercato? Ho fiducia in questa squadra, ma allo stesso tempo siamo ancora aperti al mercato. La rosa da qui al 31 agosto potrebbe essere completata. Obiettivo? Vogliamo tutto. Per vincere la Champions devi vincere la Liga. Rafinha? Ha iniziato la stagione con noi e per ora resta qui. Vidal? Non so se sia pronto per giocare 90 minuti. È stato fuori quattro mesi per un infortunio e deve ritrovare la migliore condizione. Pogba? È un giocatore di un'altra squadra. Vogliamo che gli altri rispettino i nostri calciatori e noi rispettiamo quindi quelli delle altre squadre".