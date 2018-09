BARCELLONA-VALVERDE, INCONTRO PER IL RINNOVO A GENNAIO

11/09/2018

Il futuro di Ernesto Valverde al Barcellona sarà deciso a gennaio 2019. Secondo quanto riporta El Mundo Deportivo, l'allenatore e la dirigenza blaugrana si incontreranno tra tre mesi per decidere sul rinnovo del contratto in scadenza a giugno, con opzione fino al 2020. Saranno importanti in questo senso le prestazioni della squadra nella fase a gironi di Champions e il girone d'andata di Liga.