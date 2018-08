BARCELLONA, VALVERDE: "CONTO SU RAFINHA"

15/08/2018

L'allenatore del Barcellona, Ernesto Valverde, non sembra volersi liberare di Rafinha. "Conto su di lui, sta facendo bene. Vediamo cosa succede fino al 31 agosto. Io non vedo l'ora che termini il mercato per capire su chi posso contare. Ma di Rafinha sono davvero contento", ha detto gelando l'Inter.