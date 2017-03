BARCELLONA, UNZUE' DOPO LUIS ENRIQUE

20 marzo 2017

Juan Carlos Unzué è sempre più in pole per prendere il posto di Luis Enrique sulla panchina del Barcellona. Lo ha fatto capire lui stesso. "Spero di non avere più tempo per la bici il prossimo anno. Essendo allenatore, il tempo per gli hobbies finirà", ha detto l'attuale vice di Lucho a RAC1.