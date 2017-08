Barcellona, ufficiale Dembélé: al Borussia Dortmund 105 milioni più 42 legati ai bonus

25 agosto 2017

Dopo un tira e molla durato diversi giorni, il Barcellona ha raggiunto l'accordo definitivo con il Borussia Dortmund per l'acquisto di Ousmane Dembélé. Come comunicato dallo stesso club catalano, l'attaccante è ufficialmente un nuovo giocatore del Barça, a cui si lega per i prossimi cinque anni. Ai tedeschi vanno 105 milioni di euro più 42 milioni legati a diversi bonus. I blaugrana blindano il francese con una clausola da 400 milioni.

Il Barcellona risponde dunque con Dembélé all'addio di Neymar, prelevato dal Psg per 222 milioni. I soldi incassati per il brasiliano sono stati subito reinvestiti quasi completamente, visto che prima è arrivato Paulinho per 40 milioni e ora è ufficiale l'acquisto dell'attaccante per 105 milioni più 42 milioni legati a diversi bonus. Il francese, classe 1997, sbarcherà a Barcellona domenica per poi sottoporsi lunedì alle visite mediche.