BARCELLONA, TRE COLPI IN ARRIVO DOPO NEYMAR

5 agosto 2017

Se lo stanno chiedendo tutti: cosa farà il Barcellona con i 220 milioni incassati dalla cessione di Neymar? Secondo la stampa spagnola, Sport in particolare, i blaugrana sarebbero pronti a piazzare tre colpi. In arrivo per mister Valverde, infatti, ci sarebbero Inigo Martinez, Coutinho e Dembelè. Per il difensore della Real Sociedad serve pagare la clausola da 32 milioni. L'attaccante del Dortmund strizza l'occhio: "A tutti piacerebbe giocare in un club così".