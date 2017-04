BARCELLONA SU MBAPPE' SE PARTE NEYMAR

16 aprile 2017

Secondo il Sun non sarebbe da escludere l'addio di Neymar, tentato dalla Premier League, al Barcellona. E per non farsi trovare impreparati, i blaugrana avrebbero pronta una soluzione di riserva: in caso di partenza del brasiliano, infatti, i catalani punterebbero tutto sul 18enne Kylian Mbappè che sta disputando una grande stagione con l Monaco.