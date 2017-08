BARCELLONA, SERI E DI MARIA LE ALTERNATIVE A COUTINHO

19 agosto 2017

Il Barcellona valuta le alternative: viste le difficoltà per arrivare a Coutinho e Dembélé (che Liverpool e Borussia Dortmund non hanno intenzione di mollare facilmente), i blaugrana sono pronti, secondo Sport, a virare su Seri e Di Maria. Il centrocampista del Nizza ha una clausola da 40 milioni mentre per l'esterno argentino bisognerebbe aprire le trattative con quel Psg con cui i rapporti sono tutt'altro che buoni dopo la vicenda Neymar.