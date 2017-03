BARCELLONA, RAKITIC PROLUNGA: CLAUSOLA DA 125 MLN

9 marzo 2017

Barcellona e Ivan Rakitic insieme fino al 2021. Lo rende noto il club blaugrana con una nota sul suo sito in cui comunica di aver raggiunto l'accordo con il centrocampista croato per prolungare il contratto per altri due anni (l'attuale scadeva nel 2019) fino al 2021, con una clausola di 125 milioni.