BARCELLONA. RAFINHA PRENDE TEMPO CON IL BETIS

24/08/2018

Non è ancora tutto fatto per l’approdo di Rafinha al Betis Siviglia. Anzi, il giocatore si è preso del tempo per riflettere: l’ex Inter spera ancora di ottenere la fiducia di Valverde per potersi poi giocare le sue carte in maglia blaugrana. Il Barcellona aveva già l’accordo con il club andaluso sulla base di un prestito con riscatto obbligatorio al termine della stagione.