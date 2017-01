BARCELLONA: QUATTRO GIOCATORI IN USCITA

26 gennaio 2017

Mathieu, Vidal, Arda Turan e Rakitic sono in uscita. Il Barcellona, come riporta Marca, a causa delle spese legate alla ristrutturazione del Camp Nou e dei rinnovi di Neymar e Suarez (con quello di Messi in arrivo), vuole sfoltire la rosa. Ecco perché i quattro giocatori sembrano essere i principali candidati a lasciare la Catalogna.