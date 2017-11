BARCELLONA, PRONTE TRE CESSIONI A GENNAIO

11 novembre 2017

In casa Barcellona si pensa non solo al mercato in entrata ma anche a quello in uscita. Anzi, proprio per agevolare un paio di acquisti, i blaugrana starebbero lavorando a tre cessioni. Secondo El Mundo Deportivo, infatti, per far quadrare i conti in vista degli assalti a Coutinho e De Ligt, il Barça sarebbe pronto a lasciar partire a gennaio Arda Turan, Denis Suarez e Rafinha.