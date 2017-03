BARCELLONA, PRONTA L'OFFERTA PER VERRATTI

15 marzo 2017

Barcellona e Paris Saint Germain potrebbero tornarsi a parlare, dopo la tanto discussa partita che ha sancito il passaggio del turno del club blaugrana al termine di una clamorosa rimonta. Questa volta si discuterà di mercato e di Marco Verratti. La società catalana non molla il centrocampista abruzzese, individuato come erede di Xavi. Pronti 70 milioni per stapparlo al Psg. Lo rivela il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.