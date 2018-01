BARCELLONA, PRESO YERRY MINA

11 gennaio 2018

È atteso a Barcellona in serata Yerry Mina, il difensore colombiano classe '94, nuovo rinforzo per Ernesto Valverde. I blaugrana hanno completato l'operazione: Mina arriva dal Palmeiras per una cifra che sfiora i 13 milioni di euro. Sarà il primo colombiano della storia a vestire la maglia del Barcellona.