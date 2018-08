BARCELLONA, PIQUE': "POGBA? SAREBBE UN PIACERE AVERLO CON NOI"

27/08/2018

"Vedremo in futuro cosa succederà, saremmo comunque felici di avere Pogba con noi". Così Gerard Piquè ha aperto le porte del Barcellona a Paul Pogba, obiettivo di mercato blaugrana. "Conosco molto poco ciò che sta succedendo a Manchester, del rapporto che c'è tra Mourinho e Pogba- ha ammesso il difensore secondo quanto evidenziato da Sport-. Paul è un giocatore molto bravo, ma è un giocatore dello United in questo momento. Vedremo in futuro cosa succederà, saremmo comunque felici di averlo con noi. Se qualcuno deve dire qualcosa tocca al Manchester United, è il suo club"