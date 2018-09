BARCELLONA, OCCHI SU PIATEK

04/09/2018

I 7 gol stagionali (4 in Coppa Italia e 3 in campionato) di Krzysztof Piatek non sono passati inosservati nel resto d'Europa. Sul 23enne attaccante polacco, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, si starebbe già muovendo il Barcellona, che sta monitorando le sue prestazioni.