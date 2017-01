BARCELLONA: OCCHI SU MALANG SARR

17 gennaio 2017

Secondo quanto scrive il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli occhi sul talento del Nizza Malang Sarr. Il diciassettenne francese avrebbe colpito per personalità il ds blaugrana Robert Fernandez, che lo sta monitorando da tempo per ringiovanire la retroguardia catalana. Malang Sarr, malgrado la sua giovane età, ha già giocato 24 presenze in questa stagione tra Ligue 1 ed Europa League.