BARCELLONA, NEYMAR: "MESSI RINNOVERA'"

9 marzo 2017

Neymar non ha dubbi sul futuro di Leo Messi, che è in attesa di rinnovare il contratto con il Barcellona, in scadenza 2018. "Leo rinnoverà - ha detto il fantasista brasiliano, dopo la strabiliante vittoria del Barcellona sul PSG, parlando ai microfoni dell'emittente beIN SPORT - questo è sicuro".