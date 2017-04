BARCELLONA, MESSI VUOLE VERRATTI

14 aprile 2017

Una vera e propria lista della spesa. Sarebbe, secondo 'Don Balon', quella portata da Leo Messi ai vertici del Barcellona per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Alla prima posizione ci sarebbe Marco Verratti, il centrocampista della nazionale attualmente in forza al Paris Saint Germain che la 'Pulce' vede come perno del futuro centrocampo dei catalani.